Beyaz saçların şaşırtıcı yararı keşfedildi

Tokyo Üniversitesi’nden bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı yeni bir araştırma, saç beyazlaması ile cilt kanseri (melanom) arasında şaşırtıcı bir bağlantı ortaya koydu.



Araştırmaya göre, saç köklerinde bulunan melanosit kök hücreleri (McSC) DNA hasarına uğradığında, bu hücreler kendilerini yenilemek yerine kalıcı olarak farklılaşarak pigment üretme yeteneklerini kaybediyor. Bu süreç sonunda saçlar beyazlıyor.

"TÜMÖR OLUŞMASINI ENGELLİYOR"

Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları bu olayı “senesansla bağlantılı farklılaşma (seno-diferansiyasyon)” olarak tanımlıyor. Bu mekanizma, DNA’sı zarar görmüş hücrelerin bölünmeye devam ederek tümör oluşturmasını engelliyor. Yani beyazlayan saçlar, hücrelerin “kanser olmayı reddetmesinin” bir işareti olabilir.



Ancak araştırmacılar, bu durumun “beyaz saç kanseri önler” anlamına gelmediğini vurguluyor. Profesör Emi Nishimura, “Aynı kök hücreler farklı stres türlerine göre iki zıt yola gidebilir: Ya tükenir ve beyazlamaya yol açar ya da kontrolsüz çoğalarak tümöre dönüşür” ifadelerini kullandı.



Sonuç olarak, bu bulgular saç beyazlamasını sadece yaşlanma belirtisi olarak değil, vücudun DNA hasarına karşı geliştirdiği bir koruma stratejisi olarak yeniden tanımlıyor.