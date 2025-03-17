Beyaz Saray: ABD olmasaydı Fransa Almanca konuşuyor olurdu

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'den Özgürlük Heykeli'nin iadesini isteyen Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Leavitt, "O ismi açıklanmayan, düşük seviyedeki Fransız siyasetçiye tavsiyem, Fransa’nın şu anda Almanca konuşmamasını tamamen Amerika Birleşik Devletleri’ne borçlu olduğunu hatırlamasıdır. Bu yüzden büyük ülkemize minnettar olmalılar" açıklamasında bulundu.

Leavit ayrıca, "Fransa şu anda Almanca konuşmamasını tamamen ABD'ye borçlu"ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Glucksmann, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin. Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara şunu söyleyeceğiz: 'Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin" demişti.

Fransa, 1884'te iki ülke arasındaki ittifakı anmak için ABD'ye Özgürlük Heykeli'ni hediye etti. Heykel söküldü ve Fransız Donanması gemisi Isère ile nakledildi.

Tüm yapının inşası 1886'da tamamlandı. New York'ta bulunan heykel, o zamandan bu yana özgürlüğün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi haline geldi.