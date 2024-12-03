Beyaz Saray açıkladı: Biden oğlunu neden affetti?

"SİYASİ RAKİPLERİ OĞLUNU HEDEF ALIYORDU" Jean-Pierre, "Başkanın bu kararı almasının nedenlerinden biri de siyasi rakiplerinin bu işin peşini bırakacak gibi görünmemeleriydi. Oğlunun peşinden gitmeye devam edeceklerdi." diye konuştu. Sözcü Jean-Pierre, başkanın, oğlunun siyasi nedenlerle hedef alındığına inandığını ifade etti. ABD Başkanı Biden, daha önce verdiği sözün aksine, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, sözünü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

HUNTER BIDEN NE İLE SUÇLANIYOR?



Hunter Biden, Kaliforniya'da 1,4 milyon dolar değerinde vergi kaçırmakla suçlanıyor.



İddianamede, üçü ağır suçlama olmak üzere 9 vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden'ın, 2017 ve 2018 yıllarında 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli beyannameler vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.



Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.



ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ı, babasının siyasi konumunu kullanarak yabancı iş ilişkilerinden kazanç sağlamakla, Adalet Bakanlığını da Hunter Biden hakkındaki vergi suçlarıyla ilgili incelemeleri uygunsuz şekilde yavaşlatmakla eleştiriyor.



Biden ise hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.



ABD'DE BİR İLK: JÜRİ TARAFINDAN SUÇLU BULUNDU



Biden, hakkında yasa dışı silah edinmeyle ilgili diğer davadaki yargılama sonucunda 11 Haziran'da iddianamede yer alan üç suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.



Jüri üyeleri, ABD Başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.



ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.