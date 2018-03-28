Beyaz Saray, "Amazon'un peşine düşüldüğü" iddialarını yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, Trump yönetiminin Amazon'a yönelik bir regülasyon planı içinde bulunmadığını belirtti.



Şirketin hisselerinde büyük kayba yol açan spekülasyonların sorulması üzerine Sanders, "Şu anda hiçbir açıklamamız yok ve spesifik bir politika ya da eylemi değerlendirmiyoruz ya da planlamıyoruz" dedi.

İddialar, ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberden kaynaklanmıştı.



Haberde, Trump'a yakın olduğu belirtilen isimsiz bir kaynağın, "(Trump) Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadesine yer verilmişti.

PİYASA DEĞERİNDEN 54 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ



Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü.



TSİ 18.20'de Amazon'un hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerilerken yüzde 7,3 düşüş kaydetti.



Dünkü kapanışta yaklaşık 724 milyar dolar olan Amazon'un piyasa değeri, söz konusu saat itibarıyla 670 milyar dolara geriledi.



Böylece, piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncülüğe geriledi.



Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u en son 20 Mart tarihinde geride bırakmıştı.



Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos'un toplam varlığı da söz konusu saatte 9 milyar dolar azalarak yaklaşık 115 milyar dolara geriledi.



Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde zirvede yer alan Bezos'un varlığı, Microsoft kurucusu Bill Gates'in yaklaşık 25 milyar dolar üzerinde bulunuyor.