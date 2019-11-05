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Beyaz Saray avukatından Temsilciler Meclisi'nin ifade çağrısına ret

Beyaz Saray Avukatı John Eisenberg, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi'nin kendisine gönderdiği ifade çağrısını reddetti.

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beyaz saray.jpg

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