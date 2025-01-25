Beyaz Saray: Başkan Trump sayesinde 4 İsrailli esir daha serbest

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, "Bugün dünya, Başkan Trump'ın Hamas tarafından çok uzun süredir korkunç koşullarda iradeleri dışında tutulan dört İsrailli esirin daha serbest bırakılmasını sağlamasını kutluyor." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, ABD'nin, "kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak ve bölgede barışı teşvik etmek için" İsrail ile işbirliği yapma taahhüdünü teyit ettiği kaydedildi.



Trump, göreve resmen başlamadan günler önce esir anlaşmasının sağlanamaması durumunda bölgeyi "cehenneme çevireceği" tehdidinde bulunmuştu.



İsrail Hapishane İdaresi, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıklamıştı.



Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının garantör ülkelerinden Katar Dışişleri Bakanlığı, esir takasının 2'nci turunun tamamlandığı duyurmuştu.