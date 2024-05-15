Beyaz Saray: Biden İsrail'e güvenlik yardımını veto edecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçmesi durumunda, İsrail'e güvenlik yardımına ilişkin tasarıyı veto edecek.

Beyaz Saray: Biden İsrail'e güvenlik yardımını veto edecek

Washington yönetimi, 'e yönelik silah tehdinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

'nin, Refah'a geniş çaplı operasyon başlatılmaması yönünde İsrail ile anlaştığı öne sürülürken, Beyaz Saray'dan "veto" uyarısı geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı 'ın, İsrail'e güvenlik yardımı yapılmasına ilişkin tasarıyı, Kongre'den geçmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

Açıklamada, yönetimin tasarıya “şiddetle karşı çıktığı” belirtilerek, tasarının “başkanın belirli savunma ürünleri ve hizmetlerinin ABD'nin dış politika hedefleriyle uyumlu olmasını sağlama konusundaki takdir yetkisini sınırlandırmayı amaçladığı” ifade edildi.

Tasarının ayrıca Biden'ın etkili bir dış politika yürütme kabiliyetini zayıflatacağı da belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Tasarı, yönetimin İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtılmasına yönelik yanlış yönlendirilmiş bir tepkidir. Başkan her zaman net olmuştur: İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlayacağız. İsrail'e olan bağlılığımız sarsılmazdır.”

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