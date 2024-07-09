Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı

Parkinson alanında uzman bir doktorun Ağustos ayından Mart ayında kadar Beyaz Saray'ı 8 kez ziyaret etmesinin ardından Joe Biden'ın Parkinson hastası olduğu öne sürülmüştü. Beyaz Saray, 81 yaşındaki başkanın Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi görmediğini ve yıllık muayeneleri dışında bir nöroloğa görünmediğini söyledi.

Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı

Başkanı 'ın açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler, 27 Haziran'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı yaptığı münazaradaki kötü performansından zaman zaman düşünce trenini kaybetmesinden bu yana arttı.

BEYAZ SARAY AÇIKLADI

Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor, Biden'ın normal yıllık muayenesi dışında bir nöroloğa görünmediğini söyledi.

8 KEZ ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

New York Post'un haberine göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden nörolog ve hareket bozuklukları uzmanı Dr. Kevin Cannard'ın Ağustos ayından Mart ayına kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Cannard'ın Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde erken Parkinson hastalığının tedavisi üzerine ortak bir araştırması bulunuyor.

O'Connor, Cannard'ın Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretlerin, Beyaz Saray operasyonlarını desteklemek üzere görevlendirilen "binlerce" aktif görev üyesini desteklemeyi amaçlayan nörolojik kliniklerinin bir parçası olduğunu ve başkanı tedavi etmek için olmadığını söyledi.

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