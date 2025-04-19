Beyaz Saray, Covid-19'un "gerçek kökenlerini" açıkladı

Beyaz Saray, Cuma günü COVID-19 bilgilendirme internet sitesini yenileyerek pandeminin “gerçek kökenlerine” adanmış yeni bir açılış sayfası açtı.

Daha önce koronavirüse karşı test, tedavi ve aşılama hakkında bilgiler içeren COVID.gov, artık "Laboratuvar Sızıntısı: COVID-19'un Gerçek Kökenleri" başlıklı bir internet sitesine yönlendiriyor.

Sayfa hem Joe Biden yönetimini hem de eski Demokrat New York Valisi Andrew Cuomo'nun pandemiyi ele alışını eleştiriyor ve Trump yönetiminin COVID-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığı teorisine tamamen katıldığını gösteriyor.

"TEK BİR GİRİŞTEN KAYNAKLANIYOR"

Veriler, tüm COVID-19 vakalarının insanlara tek bir girişten kaynaklandığına işaret ediyor. Bu durum, birden fazla yayılma olayının yaşandığı önceki pandemilerle çelişiyor.

Sitede şu ifadeler yer alıyor: “Wuhan, Çin'in en önde gelen SARS araştırma laboratuvarına ev sahipliği yapmaktadır ve bu laboratuvarın geçmişinde yetersiz biyogüvenlik seviyelerinde işlev kazanma araştırmaları (gen değiştirme ve organizma süperşarjı) yürütmek vardır. Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) araştırmacıları, COVID-19'un ıslak pazarda keşfedilmesinden aylar önce, 2019 sonbaharında COVID benzeri semptomlarla hastalandılar. Bilimin neredeyse tüm ölçütlerine göre, doğal bir kökene dair kanıt olsaydı çoktan ortaya çıkmış olması gerekirdi. Ama ortaya çıkmadı."

FBI VE CIA DA AYNISINI SÖYLEDİ

New York Post'un haberine göre bu bilgi, Aralık 2024'te bulgularına ilişkin 557 sayfalık kapsamlı bir rapor yayınlayan Koronavirüs Pandemisi Meclis Seçilmiş Alt Komitesi'nden alındı.

Meclis paneli, COVID-19'un muhtemelen EcoHealth Alliance araştırma grubunun koronavirüsler üzerinde vergi mükellefleri tarafından finanse edilen deneyler yürüttüğü Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı sonucuna vardı.

FBI (Federal Soruşturma Bürosu) Enerji Bakanlığı Ulusal Laboratuarları ve aralarında CIA Direktörü John Ratcliffe'in de bulunduğu çok sayıda eski federal yetkili de aynı sonuca vardı.