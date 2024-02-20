Beyaz Saray: Cuma günü Rusya'ya "Navalni yaptırımı" açıklayacağız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin cuma günü, Rus muhalefet lideri Aleksey Navani'nin ölümü nedeniyle "Rusya'yı hedef alan büyük bir yaptırım paketi açıklayacağını" söyledi.



Kirby, yaptırım önlemleri hakkında ayrıntı vermeden, "Paket, Rusya'yı Bay Navalny'nin başına gelenlerden ve Ukrayna'daki savaş boyunca yaptıklarından sorumlu tutacak" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede ölümünden Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmuş ve bunun "sonuçları olabileceği" konusunda uyarmıştı.



Biden, Rus cezaevi yetkililerinin Navalni'nin öldüğünü duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ancak Nalvany'nin ölümünün Putin ve haydutlarının yaptığı bir şeyin sonucu olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Navalni'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak" demişti.