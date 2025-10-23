Beyaz Saray duyurdu: Trump-Şi zirvesi 30 Ekim'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceği duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkanı 'ın, Asya turu kapsamında 30 Ekim Perşembe günü Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump ile Şi arasındaki zirveye ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Leavitt, Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak olan Trump'ın, 28 Ekim Salı günü Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 29 Ekim Çarşamba günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 30 Ekim Perşembe günü ise Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağını belirtti.

