Beyaz Saray felaketi sonrası ilk görüşme: Ukrayna ve ABD arasında kritik zirve

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçen ayki “felaket” Beyaz Saray ziyaretinden bu yana ilk kez bir araya gelecek.



Zelenski bugün Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüşeceğini, ardından ekibinin yarın Amerikan ekibiyle yapılacak bir toplantı için kalacağını söyledi.



Kızıldeniz liman kenti Cidde'deki görüşmelerde ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff, Washington'un “bir barış anlaşması ve başlangıç ateşkesi için bir çerçeve oluşturmak” istediğini belirtti.



Zelenski, Ukrayna'nın yapıcı diyaloğa tamamen bağlı olduğunu ancak çıkarlarının doğru şekilde dikkate alınmasını istediğini dile getirdi. Dün akşam yaptığı konuşmada, “Hem barışı yakınlaştırma hem de desteğin devamı açısından sonuç almayı umuyoruz” dedi.

RUBİO VE WALTZ KATILACAK



ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bugün Cidde'ye uçacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz da toplantıya katılacak.



Zelenski’nin müzakerecileri arasında ise Dışişleri Bakanı Andriy Sybiga ve Savunma Bakanı Rustem Umerov, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak ve askeri komutan ve Yermak'ın yardımcısı Pavlo Palisa yer alacak.



Zelensky, Kiev'in ABD ekibiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.