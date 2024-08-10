Beyaz Saray: Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, İsrail’in bugün gerçekleştirdiği ve 100’den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz” dedi.

Beyaz Saray: Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz

’in Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100’den fazla sivili katlettiği saldırıya ilişkin ’den açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett yaptığı açıklamada, “Gazze'deki sivil ölümlerine dair raporlardan derin endişe duyuyoruz” diyerek, İsrailli yetkililerden saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı talep ettiklerini söyledi.

Savett açıklamasında, “Saldırı bir ateşkes ve esir anlaşmasının aciliyetini vurguluyor. Bu hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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