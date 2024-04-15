Beyaz Saray: Gazze'ye insani yardım girişi büyük oranda arttı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımın son birkaç günde büyük miktarda arttığını belirterek, ABD'nin bu yardımın sürdürülebilir olduğunu görmesi gerektiğini ekledi.



Kirby, MSNBC'ye verdiği röportajda "Yardım son birkaç günde oldukça dramatik bir şekilde arttı. Bu önemli ama sürdürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

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İsrail ordusu, yeni açılan Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ilk yardım TIR'larının Gazze'ye ulaştığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, TIR'ların perşembe günü Gazze'ye vardığı belirtilmişti.



İsrail, bölgedeki insani krizi hafifletmek için kuzey geçiş noktasında Erez Sınır Kapısı'nı yeniden kullanıma açmıştı.



Yardım kamyonlarının kuzeye doğru hareket etmeden önce Mısır sınırındaki Kerem Şalom geçiş noktasında denetlendiği belirtilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin