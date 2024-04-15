Beyaz Saray: Gazze'ye insani yardım girişi büyük oranda arttı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Gazze Şeridi'ne girişi gerçekleşen yardım miktarının büyük oranda arttığını söyledi. Kirby, ABD'nin bu yardım akışının sürdürülebilir olduğunu görmesi gerektiğini vurguladı. İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye karadan yardım girişine tekrar izin vermeye başlamıştı. Perşembe günü ilk yardım TIR'ı bölgeye giriş yapmıştı.

Beyaz Saray: Gazze'ye insani yardım girişi büyük oranda arttı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Şeridi'ne gönderilen insani yardımın son birkaç günde büyük miktarda arttığını belirterek, 'nin bu yardımın sürdürülebilir olduğunu görmesi gerektiğini ekledi.

Kirby, MSNBC'ye verdiği röportajda "Yardım son birkaç günde oldukça dramatik bir şekilde arttı. Bu önemli ama sürdürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

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KARADAN YARDIM TEKRAR BAŞLADI

İsrail ordusu, yeni açılan Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ilk yardım TIR'larının Gazze'ye ulaştığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, TIR'ların perşembe günü Gazze'ye vardığı belirtilmişti.

İsrail, bölgedeki insani krizi hafifletmek için kuzey geçiş noktasında Erez Sınır Kapısı'nı yeniden kullanıma açmıştı.

Yardım kamyonlarının kuzeye doğru hareket etmeden önce Mısır sınırındaki Kerem Şalom geçiş noktasında denetlendiği belirtilmişti.

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