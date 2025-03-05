Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşmeyi teyit etti



Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.



Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci, herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır." diye konuştu.



Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.



ABD BASININDA DOĞRUDAN GÖRÜŞME İDDİASI YER ALDI



ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin gizli görüşmelere ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hamas'la ilk kez doğrudan temas kurduğunu iddia etmişti. Axios'a konuşan kaynaklar, görüşmeleri ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in yürüttüğünü, Boehler'in geçen haftalarda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.



Görüşmelerin odak noktasının İsrail-ABD çifte vatandaşlığına sahip esirlerin serbest bırakılması konusunun olduğu belirtilirken kaynaklar, tüm esirlerin salıverilmesi ile uzun vadeli bir ateşkese varılması için daha kapsamlı bir anlaşma olasılığının da ele alandığını belirtti.



Kaynaklar, Trump yönetiminin Hamas'la iletişim konusunda İsrail'le istişare ettiğini, ancak Tel Aviv'in görüşmelerin muhtevasından farklı kanallar aracılığıyla haberdar olduğunu aktardı. Görüşmelerde herhangi bir mutabakat sağlanamadığı da vurgulandı.



Gazze’de 59 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor, bunlardan beşinin Amerikan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

İKİNCİ AŞAMAYA NASIL GEÇİLECEK



Hamas, İsrail ile geriye kalan esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşırsa hayatta olan rehineleri teslim edecek.

İsrail de daha fazla Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Gazze Şeridi'ndeki İsrail kuvvetleri tamamen çekilecek. İkinci aşamadan sonra da Hamas, hayatını kaybeden rehinelerin cansız bedenlerini İsrail'e teslim edecek.