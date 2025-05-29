Beyaz Saray: Harvard'ın LGBTQ mezunlarına değil, tesisatçıya ihtiyacımız var

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Amerika'nın “LGBTQ Harvard mezunları” yerine daha fazla zanaatkâra ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fox News'e konuşan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi mükelleflerinin parasını Amerikan değerlerini teşvik eden ve ülkede en çok ihtiyaç duyulan becerileri öğreten kurumlara vermek istediğini ifade etti.

Leavitt, Trump yönetiminin tesisatçıları ve elektrikçileri "LGBTQ mezunlarından" daha değerli gördüğünü belirtti.

Leavitt'in açıklamaları, Trump'ın Amerika'nın en eski üniversitesi olan Harvard'dan tahmini 100 milyon dolarlık fonu çekmeye çalıştığı bir dönemde geldi.

FİLİSTİN PROTESTOLARI

Ayrıca Trump yönetimi ile üniversiteyi karşı karşıya getiren bir konu olan kampüste Filistin yanlısı protestolara izin verme konusundaki “yasadışı, suç teşkil eden antisemetik davranış” iddiası nedeniyle kurumu eleştirdi.

