Beyaz Saray: İran, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, "ABD'nin elinde İran'ın İsrail'e karşı yakında bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler var" dedi.

ABD'nin İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarını aktif bir şekilde desteklediğini belirtti.

Yetkili, "İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İsrail için ağır sonuçlar doğuracaktır" diye ekledi.

İsrail askerı̇ sözcüsü ise "İran'dan gelen hava tehdidini henüz tespı̇t etmedı̇k" diyerek, hava savunma sistemlerinin tamamen hazır olduğunu söyledi.

Sözcü, "Müttefiklerimizle birlikte yüksek hazırlıktayız" dedi.



İsrail ordusunun saldırı ve savunmaya hazır olduğunu belirterek, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısının karşılık bulacağını söyledı̇.

Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran tehdidine hazır olduğunu ifade etti.