Beyaz Saray: Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sağlanması için Kahire'de yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, "Şimdi her iki tarafın bir araya gelerek uygulamaya yönelik çalışmalar yapmasına ihtiyacımız var” dedi.

Beyaz Saray: Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sağlanması için Kahire'de yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü.

 Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, CIA Başkanı William Burns'ün de görüşmelere katıldığını doğruladı.

Kirby bugün yaptığı açıklamada, “İlerleme kaydedildi. Şimdi her iki tarafın bir araya gelerek uygulamaya yönelik çalışmalar yapmasına ihtiyacımız var” dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile -Lübnan sınırında devam eden çatışmalar ve ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ihtiyacı da dâhil olmak üzere bölgedeki bir dizi konuyu görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya platformu X'te yer alan bir paylaşımda Austin, dünkü görüşmede İran ve İran destekli grupların çatışmaları tırmandırma riskini de ele aldığını ve Gallant'a ABD'nin bölgede iyi bir pozisyonda olduğunu söylediğini belirtti.

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