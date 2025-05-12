Beyaz Saray: Katar, Pentagon’a uçak bağışlamayı teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump 13 Mayıs’ta Ortadoğu ziyaretine hazırlanırken, gezisi kapsamında gideceği ülkelerden Katar’ın Trump yönetimine lüks bir jet hediye edeceği haberlerinin yankıları sürüyor.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basına yaptığı açıklamada, "Katar hükümeti, nezaket göstererek Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bir uçak bağışlamayı teklif etti. Bu konudaki yasal ayrıntılar üzerinde halen çalışılıyor" dedi.



SÖZCÜYE “YA KATAR KARIŞILIĞINDA BİR ŞEY İSTERSE” SORUSU



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Katar kraliyet ailesinden Boeing 747-8 tipi bir uçağı hediye olarak kabul etmek istediğini, bu uçağın Air Force One olarak bilinen başkanlık uçağı olarak kullanılacağını söylemişti.



Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu hükümete yapılan herhangi bir bağış, her zaman hukuka tam uyum içinde yapılır; biz azami şeffalığa bağlıyızdır ve bunu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Katar’ın bunun karşılığında bir şey isteyebileceği konusunda endişeleri olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Leavitt, “Kesinlikle hayır. Çünkü onlar Başkan Trump’ı biliyorlar, onun sadece aklında Amerikan halkının çıkarları ile çalıştığını biliyorlar” dedi.



KATAR: GEÇİCİ KULLANIM AMAÇLI OLACAK



Öte yandan, Katar tarafından yapılan açıklamada, uçağın hediye olacağı iddiaları reddedilerek uçak transferinin "geçici kullanım" amacıyla iki ülke arasında görüşülmekte olduğu belirtildi.



ABD medyası, uçağın Trump’ın başkanlık döneminin sonunda başkanlık kütüphanesine bağışlanacağını aktardı. Yaklaşık 400 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen uçağın hemen kullanılabilir hale gelmeyeceği, çünkü güvenlik yetkilileri tarafından onaylanması ve bazı modifikasyonlardan geçirilmesi gerektiği kaydedildi.



Katar’ın Washington Büyükelçiliği Medya Ataşesi Ali El-Ensari, Katar ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi. El-Ensari, "Konu ilgili hukuk departmanları tarafından inceleniyor. Henüz bir karar verilmedi" dedi.



TRUMP NE DEMİŞTİ?



Trump dün konuya ilişkin olarak uçağı bir hediye olarak nitelendirerek, uçağın kendisine ücretsiz olarak kullanımına sunulduğunu paylaşmıştı.



Trump, "Savunma Bakanlığı'nın 40 yaşındaki Air Force One'ı geçici olarak değiştirmek için, çok kamuya açık ve şeffaf bir işlemle, ‘ücretsiz’ olarak bir 747 uçağı hediye alması, eğri demokrasileri o kadar rahatsız etti ki, uçağı en yüksek fiyattan almamız gerektiğini ısrarla söylüyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

