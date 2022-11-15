Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37,7 milyar dolar yardım talep etti

Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için ek yardım talebinde bulundu.



Beyaz Saray'dan Kongre'ye gönderilen resmi talepte, Ukrayna'ya Rusya'nın "işgali" karşısında yardımcı olunabilmesi adına 37,7 milyar dolarlık ek yardımın onaylanması istendi.



Söz konusu miktarın 21,7 milyar dolarının savunma, 14,5 milyar dolarının da Ukrayna'ya doğrudan yardımları içereceği kaydedildi.



Ayrıca, Ukrayna'ya nükleer güvenlik desteği, stratejik petrol rezervlerinin modernize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının edinilmesi amacıyla 626 milyon dolar tahsis edilirken, paketten 900 milyon dolar da sağlık hizmetleri desteği olarak Ukraynalılara aktarılacak.



ABD, Ukrayna'ya savaşın başladığı şubattan bu yana toplam 18 milyar dolarlık yardım sağladı.

