Beyaz Saray müzakerelerin sonucunu açıkladı: "Karadeniz Ateşkesi"

Beyaz Saray, Salı günü Suudi Arabistan'da tamamlanan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki gemilere yönelik askeri saldırılardan kaçınma konusunda ayrı ayrı anlaşmaya vardığını açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, her iki ülkenin de "güvenli seyir sağlamayı, güç kullanımını ortadan kaldırmayı ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi kabul ettiği" belirtildi.



Beyaz Saray’ın açıklamalarına göre, ABD, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. Aynı zamanda ABD ve Rusya, Ukrayna ve Rusya’daki enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasında mutabakata vardı.

“GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ AÇIKLANMAYACAK”

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında dün gerçekleştirilen müzakereler hakkında yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin analiz edildiğini, ayrıntılı konuların ele alındığını ve bu nedenle içeriğin kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtmişti.

RİYAD’DA ATEŞKES MESAİSİ

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri, Karadeniz sularında çatışmaların durdurulması ve Ukrayna'da ateşkese ulaşılması için atılabilecek diğer adımları görüştü. Bu kapsamda Ukrayna, Karadeniz’de askeri güç kullanmama sözü verirken, Rusya da Karadeniz’deki saldırıları durdurmayı kabul etti.



Önceki hafta ise, tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması yönünde uzlaştığı bildirilmişti. Son müzakerelerde ayrıca ABD’nin, Rusya’nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini yeniden sağlamaya yardımcı olacağı ifade edildi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI DOĞRULADI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov ise anlaşma kapsamında denizde ateşkesin ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasının kabul edildiğini belirterek, üçüncü ülkelerin ateşkes sürecinin takibinde yer alabileceğini açıkladı.