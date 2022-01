Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini, bu durumda Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları hazırladıklarını bildirdi.



Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ukrayna-Rusya krizine işaret eden Psaki, "Rusya'nın tehdidi konusunda tetikte olmalıyız." uyarısında bulundu.



Psaki, Rusya'nın hem Ukrayna-Rusya sınırına hem de Belarus-Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dikkati çekerek "Bir haftadan fazladır söylediğimiz bir şeyi tekrar ediyorum. Rusya, her an Ukrayna'yı işgal edebilir" dedi.



BEYAZ SARAY, RUS ELİTLERE YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR



Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile yakından çalıştıklarını aktaran Psaki, caydırıcılık anlamında yaptırımların önemli bir rolü olacağına inandıklarını belirtti.



Biden yönetiminin Kremlin'e yakın elitlere ve ailelerine yaptırım hazırlığında olduğu iddialarını da doğrulayan Psaki, bu konuda ortak ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını kaydetti.



Psaki, yaptırım uygulayacakları kişilerin, Kremlin'in "istikrarı bozucu" kararlar almasında etkili olduğunu belirterek "Listede yer alan isimlerin birçoğunun Batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir" diye konuştu.



BIDEN'DAN "NE OLURSA OLSUN HAZIRIZ" MESAJI



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizi konusunda ABD'nin her şeye hazırlıklı olduğunu ifade etti.



Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Rusya-Ukrayna krizi konusunda açıklamalarda bulundu.



Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Biden, bugün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini açıkça dile getirdiklerini aktardı.



Biden, "Yol alabilmek için en iyi yöntemin diplomasi olduğu çağrımızı sürdürüyoruz. Ancak Rusya, Ukrayna'nın çevresine askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Ne olursa olsun biz hazırız" diye konuştu.