Beyaz Saray: Rusya ve Ukrayna yerel ateşkes için anlaştı, Melania Trump da devredeydi

ABD Başkanı'nın eşi Melania Trump , Rusya 'nın kontrolündeki Ukrayna kenti Oleşkıy'da geçerli olacak yerel bir ateşkes sağladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ekim 2026'da yürürlüğe girecek uzlaşmayla Rusya ve Ukrayna kentteki tüm askeri eylemleri geçici olarak durduracak.

Açıklamada, "Her iki ülke de insani yardım girişine izin vermek ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşkıy'daki tüm askeri eylemleri geçici olarak durdurmayı kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Ateşkes, şubat 2022'den bu yana Rus güçlerinin işgali altında yaşayan ve gıda kriziyle karşı karşıya kalan güneydeki kentin sakinlerine nefes aldırmayı amaçlıyor.

Melania Trump, yayımlanan resmi açıklamada kentin durumunu şu sözlerle aktardı:

"Oleşkıy'daki durum vahim. Oleşkıy, felaketin eşiğinde bir cephe hattı kenti. Oleşkıy'da kalan nüfus, acil tıbbi müdahaleye, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlı sakinlerden oluşuyor."

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oleşkıy halkı sınırlı elektriğe sahip, mayınlı yolların ortasında yaşıyor ve düzenli askeri saldırılara maruz kalıyor. Benim müdahalem olmasaydı kente insani yardım ulaştırma ve yaşlıları tahliye etme ihtimalinin imkansız olacağı fazlasıyla açıktı."

Melania Trump ve temsilcisi, yerel ateşkesin şartlarını belirlemek amacıyla doğrudan Rusya ve Ukrayna liderlikleriyle temas yürüttü.

Resmi olarak "Özel Arabulucu" sıfatını üstlenen First Lady, her iki ülkeyle görüşmeleri başlatarak tarafları anlaşmanın hedefleri, teknik prosedürleri, zamanlaması, süreçleri ve şartları konusunda uzlaştırdı.

SİVİL HEYETLER EV ZİYARETLERİYLE TAHLİYELERİ YÖNETECEK

Süreç boyunca iki ülkeden sivil yetkililerin sahada olacağını vurgulayan Melania Trump, "Her iki ülkeden askeri olmayan sivil liderler, Oleşkıy sakinlerini evlerinde ziyaret etmek ve ihtiyaç duydukları yardım düzeyini belirlemek için birlikte çalışacak. Tahliye olmak isteyen sakinler, tercih ettikleri hedefe dönük koordineli destek ve ulaşım imkanına kavuşacak. Bazılarının Rusya'ya, bazılarının da Ukrayna'ya gitmek isteyeceğini öngörüyorum" dedi.

Tahliye sürecinin şeffaflığına da değinen Trump, "Süreç boyunca sahadaki Rus ve Ukraynalı ekiplere eşlik etmesi ve çalışmaları belgelemesi adına tarafsız bir Amerikan medya kuruluşu da ayarladım. Bu adım, her ailenin isteklerine sadakatle saygı gösterilmesini sağlamada önemli bir rol oynayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Oleşkıy'daki acil koşullar, Melania Trump'ın New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasındaki "Geleceği Birlikte Büyütmek" (Fostering the Future Together) etkinliğindeki özel bir görüşmede gündeme geldi.

First Lady, daha önce de savaş sırasında Rusya tarafından alıkonan Ukraynalı çocukların ailelerine geri verilmesi için girişimlerde yer alıyordu.

Trump diplomatik mekanizmayı şu sözlerle açıkladı:

"Temsilcim ve ben, daha önce 34 çocuğun altı ayrı seferde ailelerine kavuşturulmasıyla kurduğumuz iletişim kanalını Rusya ve Ukrayna nezdinde hemen devreye soktuk. Her iki ülke de mayın temizliği dahil olmak üzere karmaşık mekanizmaları koordine etmek için derhal ekipler görevlendirdi. O andan itibaren tüm taraflar gece gündüz çalıştı."

Güney Ukrayna'da, Herson'daki Dinyeper Nehri'nin hemen karşısında yer alan Oleşkıy'da savaştan önce yaklaşık 24 bin kişi yaşıyordu.

2022'den bu yana resmi bir nüfus sayımının yapılmadığı kentte bugün, kentten ayrılamayan yaşlılar ve yaklaşık 50 çocuk dahil olmak üzere bin 700 ila 2 bin arasında sakinin kaldığı tahmin ediliyor.

Savaşın başlamasından bu yana cephe hattında kalan yerleşimin nüfusunun büyük bölümü göç etmek zorunda kaldı ya da tahliye edildi; ayrıca Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından kent topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı sular altında kaldı.