Beyaz Saray: Rusya'yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Rusya'ya, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımların etkili olacağı yönünde görüş bildirdi.



Psaki ve Singh, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Singh, Rusya ile her zaman diplomasi seçeneğinin olduğunu ancak şu aşamada yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, bugün özellikle Rusya'nın bankacılık sistemini hedef alan yaptırımlar uyguladıklarını anımsattı.



Rusya'ya uygulanan yaptırımların benzerinin daha önce görülmediğini kaydeden Singh, "Bu yaptırım paketi ve ihracat kısıtlamaları ile Rusya'yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz, Rusya'nın en son teknolojiye erişimini keseceğiz ve Putin'in ekonomisini çeşitlendirmek ve modernleştirmeye yönelik stratejik hedeflerinin önünü keseceğiz" dedi.



Singh, söz konusu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisinin görülmesinin zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.



"BIDEN'IN ASKER GÖNDERMEME TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"



Psaki ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğine ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak bilgi aldığına işaret ederek, yaptırımların etkili olacağını düşündüklerini belirtti.



Beyaz Saray'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin nerede olduğunu bildiğini, ancak bu konuda detay veremeyeceğini vurgulayan Psaki, "Zelenski ile yakın temas halindeyiz" dedi.



Jen Psaki, bir gazetecinin "ABD, Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır mı?" sorusuna, "Evet hazırız. Ancak Ukraynalıların ilk tercihi çevre ülkeler olacaktır" yanıtını verdi.



Ukrayna'ya insani yardım gönderdiklerini dile getiren Psaki, "Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik yok" yorumunda bulundu.



Psaki, toplantının sonunda "Putin'in, Ukrayna'dan da büyük emelleri var" sözlerini sarf etti.