Beyaz Saray: Trump ile Şi bu hafta görüşebilir

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping'in bu hafta içinde görüşmesi muhtemel" açıklamasında bulundu.

Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD ile Çin arasında ticaret savaşları yoğunlaşmış, her iki ülke karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ürünlere gümrük vergileri getirmişti.

Geçtiğimiz ay Cenevre’de yapılan görüşmelerde taraflar kısmi bir uzlaşmaya varmış olsa da, birçok yapısal sorun ve uygulama detayı halen çözüm bekliyor.

Bu nedenle Trump ile Şi Cinping arasında yapılması beklenen doğrudan görüşme, hem küresel ticaret dengeleri hem de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından kritik önem taşıyor.