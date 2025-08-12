Beyaz Saray: Trump-Putin görüşmesinde üçüncü bir kişi olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yaklaşan görüşme, Beyaz Saray’ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleşecek. İki lider arasındaki üst düzey diplomatik buluşma, Beyaz Saray yetkililerinin daha önce doğruladığı gibi Cuma günü yapılacak.

"DİNLEME ALIŞTIRMASI OLACAK"

Beyaz Saray ayrıca, görüşmenin “başkan için bir dinleme çalışması” olacağını ve hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiğini açıkladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıda yalnızca savaşın bir tarafının bulunacağını belirterek, Trump’ın amacı için “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak istiyor” dedi. Trump’ın Putin ile baş başa görüşeceği, ileride Rusya’ya da gidebileceği ifade edildi.

Trump, Zelenski’nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğini de söyledi.