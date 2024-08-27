Beyaz Saray, Ukrayna'da öldürülen Reuters çalışanı için taziyelerini iletti

Ukrayna'da Reuters gazetecilerinin yaralanmasına ve ajansın güvenlik danışmanı Ryan Evans'ın ölümüne yol açan füze saldırısı sonrası taziye mesajı iletti.

Beyaz Saray, Ukrayna'da öldürülen Reuters çalışanı için taziyelerini iletti

Beyaz Saray, 'da Reuters gazetecilerinin yaralanmasına ve güvenlik danışmanının ölümüne yol açan füze saldırısını kınadı.

Sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada Savett, "Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve Reuters'a içlerinden birini kaybettikleri için en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazar günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir otelin Rus balistik füzesi İskender ile vurulduğunu açıklamıştı.

Reuters, oteli vuran füzenin tarafından ateşlenip ateşlenmediğini ya da bu binaya yapılan saldırının kasıtlı olup olmadığını bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Reuters pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşı takip eden
Ryan Evans'ın Ukrayna'nın doğusundaki otele düzenlenen saldırıda öldüğünü ve iki Reuters gazetecisinin de yaralandığını bildirmişti. Evans, ajans için güvenlik danışmanı olarak çalışıyordu.

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