Beyaz Saray, Ukrayna'daki saldırıyı "korkunç" şeklinde niteledi

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jean-Pierre, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Groza köyüne düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.



Jean-Pierre, "Bir süpermarkette yiyecek alışverişi yaparken Rusya'nın hava saldırısında öldürülen 49 masum insanı bir durup düşünelim. Yaptıkları buydu. Çocuklarınızla markete gittiğinizi, akşam yemeği için ne yapacağınızı düşünürken her yerde cesetlerin olduğu bir patlamanın gerçekleştiğini gördüğünüzü hayal edebiliyor musunuz? Bu korkunç." diye konuştu.



Sözcü Jean-Pierre, "İşte bu nedenle Ukrayna'ya, demokrasi ve özgürlükleri için mücadele eden Ukrayna'nın cesur halkına yardım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.



Ukrayna için yakın zamanda bir yardım paketi duyuracaklarını kaydeden Jean-Pierre, Ukrayna'ya yardıma devam etmenin önemli olduğunu vurguladı.



Jean-Pierre, bu kapsamda Kongre'nin Ukraynalılara desteği sürdürme konusunda verdiği sözü de tutması gerektiği mesajını verdi.



GROZA KÖYÜNE YÖNELİK SALDIRI



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum."