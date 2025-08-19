Beyaz Saray: Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyecek

Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin koordinasyonunda destek olabileceğini açıkladı.

Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini belirtti.



Leavitt, “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz” dedi.

"PUTİN, TRUMP'A ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME SÖZÜ VERDİ"

Leavitt ayrıca, Putin'in Trump’a Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile doğrudan görüşeceğine dair söz verdiğini açıkladı.