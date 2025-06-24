Beyaz Saray yakınında şüpheli araç: Gizli Servis alarma geçti

ABD basınında çıkan haberlere göre, Washington'daki Beyaz Saray binası yakınında şüpheli bir araç ihbarı yapıldı.

Gizli Servis ile Metropolitan Polis Departmanı yetkilileri alarma geçerken, civardaki binalar boşaltıldı.

Yetkililer aracı incelemeye alırken, önlem olarak civardaki binalar boşaltıldı ve bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.



Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyleyen yetkililer, incelemelerin ardından bölgenin güvenli olduğunu açıkladı.



Herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı anlaşılınca yolların yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.