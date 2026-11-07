Beyaz Saray yakınlarında Trump'ı tehdit eden silahlı zanlı yakalandı

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında, Başkan Donald Trump 'ı " öldürmekle tehdit ettiği " gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Fox News kanalının ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gizli Servis görevlileri başkent Washington'daki Constitution Caddesi'nde park halindeki araçta bir şüpheli tespit etti.

Görevlilerin zanlının yanına yaklaşarak sorgulamasının ardından, şüphelinin "yasa dışı yollarla ülkeye girmiş bir Venezuelalı göçmen" olduğu belirlendi.

Zanlı, görevlilere "kafasının içindeki seslerin kendisine başkente gidip Trump'ı öldürmesini söylediğini" öne sürdü.

Gizli Servis görevlileri, Trump'ı "öldürmekle tehdit ettiği" gerekçesiyle zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin içinde yer aldığı ve çalıntı olduğu belirtilen araçta arama yapıldı.

Aramada AR-15 tipi tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.