Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"

Beyaz Saray, NATO'da ABD Başkanı Joe Biden'ın akli dengesinin konuşulduğunu yalanladı. Beyaz Saray'ın en üst düzey ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Biden'ın liderlik kapasitesi konusunun NATO üyeleri arasında gündeme gelmediğini öne sürdü.

Beyaz Saray yalanladı: "Biden'ın akli dengesi NATO'da konuşulmuyor"
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liderleri 'nun yıllık zirvesi için Washington'da bir araya gelirken, Beyaz Saray'ın üst düzey ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, üyeler arasında onun görev kapasitesi konusunda herhangi bir endişe olmadığını iddia etti.

Kirby, ittifakın Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 75 yıl geçmesini anmak üzere düzenlediği yıllık toplantının arifesinde, Biden'ın akli dengesinin NATO üyeleri arasında konuşulduğunu bile reddetti.

Pazartesi günü düzenlenen toplantıda Kirby, "Bence bu soru, Amerikan liderliği ve Başkan Biden'ın kararlılığına dair güvenceye ihtiyaç duyduklarını varsayıyor ve ben durumun böyle olduğuna inanmıyorum" dedi.

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"MÜTTEFİKLERİN GÜVENCEYE İHTİYACI YOK"

Kendi partisinden birçok üyenin daha genç bir aday lehine yeniden seçilme girişiminden vazgeçmesi çağrısında bulunmasının ardından Biden'ın müttefiklerine "işe hazır" olduğu güvencesini vermek için bir planı bulunup bulunmadığı da Kirby'ye soruldu.

"Müttefiklerimizden bu yönde herhangi bir işaret almıyoruz" diye devam eden Kirby, müttefiklerin yıllık zirve hakkında "heyecanlı" olduğunu da sözlerine ekledi.

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BIDEN'IN TARTIŞMA PERFORMANSI

Müttefiklerle Biden'ın liderlik kapasitesine ilişkin güvence vermek üzere herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorusu yinelenince Kirby, böyle bir görüşme yapıldığını kesin bir dille reddetti.

Emekli bir Donanması amirali olan Kirby ayrıca muhabirlere, Biden'ın yaklaşık iki hafta önce yapılan münazarada gösterdiği performansın "son iki buçuk yıldır birlikte çok fazla vakit geçirdiği adamı, lideri ve başkomutanı yansıtmadığını" söyledi.

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