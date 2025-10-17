Beyaz Saray'da 3. görüşme: Trump, Zelenski'yi ağırlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüyor. Trump Zelenski'yi Beyaz Saray'da kapıda karşıladı.



Trump ve Zelenski beraberlerindeki heyetleri ile basının karşısına geçti. Trump Rusya-Ukrayna savaşında çok insanın öldüğünü belirterek "Başkan Zelenski'de savaşın bitmesini istiyor, burada halletmeliyiz" dedi.

Trump konuşmasında "Ortadoğu tamam, sıra Kiev'de" ifadesini kullandı.



Trump, Zelenski ile Putin görüşmesine ilişkin "Birbirlerinden hoşlanmıyor, bu nefreti gidermek lazım. Bence bunu halledeceğiz. Çok karmaşık bir süreç. 59 ülke var işin içinde. Dün Başkan Putin ile çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bence o da bunun halledilmesini istiyor" dedi.

Trump, Vladimir Putin ile Macaristan'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'ın bu konuyu halledebileceğini düşündüğünü söyledi. Zelenski, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi.



Zelenski toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirdi, bunun üzerine Trump "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuştu.

Trump Çin ile bir anlaşma olup olmayacağı sorusuna "Olabilir. Çin konuşmak isiyor. Biz her iki tarafı lehine olacak bir anlaşma istiyoruz" dedi.

"VEREBİLİRİM" DEMİŞTİ

Zelenski, bu ziyarette hava savunma sistemi ve uzun menzilli füze talep edeceğini açıklamıştı.

Trump da Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin, "Kiev'e Tomahawk füzesi verecek misiniz?" sorusuna "Göreceğiz... Verebilirim" yanıtını vermişti.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Trump-Zelenski görüşmesi öncesi Washington-Moskova hattında da dün kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski ile görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptı.

İki liderin görüşmesinin ardından hem Kremlin'nden hem Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.

"Liderler temasta kalma konusunda anlaştı. Budapeşte'de yapılabilecek görüşmeler için iki ülke hızlı bir hazırlık yapacak” denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da görüşmenin Budapeşte'de yapılacağı işaret edildi.