Beyaz Saray'da çok konuşulan fotoğraf: Gerçek mi sahte mi?

VÜCUTSUZ BACAKLAR



Fotoğrafın, liderlerin Trump'la konuşmak için sıra beklediği iddia edildi.

Ancak görüntüye daha yakından bakıldığında tutarsızlıklar hemen göze çarpıyor. Macron'un yanında bulunan bir sandalyede, bir çift bacak görünürken üst vücut görünmüyor.



Ayrıca görüntüde üç kadın yer alıyor ancak dün Trump ile yapılan toplantıda sadece iki kadın lider vardı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.



ÜZERİNE "SAHTE" DAMGASI BASILDI



Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, fotoğrafın üzerine “sahte” yazan bir damga basarak, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” diye yazdı.



Ukrayna ajansı, Rus propaganda ağlarını bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafı üretip yaymakla suçladı ve “Gerçekte bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır” ifadelerini kullandı.