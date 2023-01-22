Beyaz Saray'da "görev değişimi" beklentisi

Beyaz Saray'da yakın zamanda görevi bırakacağı konuşulan Özel Kalem Müdürü Ron Klain’ın yerine Jeff Zients’in atanacağı iddia edildi. Başkan Biden döneminde salgınla mücadele ekibine liderlik yapan Zients, geçen nisan ayında bu görevinden ayrılmış ancak Beyaz Saray'da çalışmaya devam etmişti.

Beyaz Saray'da "görev değişimi" beklentisi

Başkanı ’ın, gelecek haftalarda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini bırakması beklenen Ron Klain’ın yerine eski Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients’i getireceği öne sürüldü.

AP’nin haberinde, Biden’ın Zients’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atamayı planladığı kaydedildi.

Beyaz Saray’ın ise ilgili değişiklik konusunda çıkan haberlere yönelik yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

SALGINLA MÜCADELE EKİBİNİN BAŞINDAYDI

Hükümette ve özel sektörde çok önemli yönetim uzmanlıkları bulunduğu değerlendirilen Zients, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Ulusal Ekonomik Konseyi direktörü ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin müdür vekili olarak görev yapmıştı.

Beyaz Saray'da "görev değişimi" beklentisi - 1 Jeff Zients, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Koordinatörü olarak görev yapmıştı

Jeff Zients, Biden döneminde de Beyaz Saray’da salgınla mücadele ekibine liderlik yaptıktan sonra, geçen nisanda bu pozisyonundan ayrılmış ancak Ron Klain'in isteği üzerine Beyaz Saray'da siyasi araştırmalar ve planlama gibi alanlarda düşük profilde çalışmaya devam etmişti.

Biden'in Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yapan Klain’in ise uzun zamandır mevcut görevini bırakmayı düşündüğü, Biden’ın 7 Şubat’ta yapacağı “Birliğin Durumu” konuşmasından sonra ayrılmayı hedeflediği haberlere yansımıştı.

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