Beyaz Saray'da güvenlik krizi, bir araç barikatı aştı

ABD'nin başkenti Washington'da sabah saatlerinde bir aracın Beyaz Saray güvenlik bariyerini aştığı belirtildi. Beyaz Saray ve çevresi hemen kapatılırken ABD Gizli Servis yerel polis soruşturma başlattı. Araçla bariyerleri aşan sürücünün olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, minibüsün bariyerleri aşma nedeni ve sürücünün kimliğine dair ayrıntıların henüz netleşmediğini ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Olayın ardından güvenlik protokolleri gereği bölgedeki çok sayıda cadde trafiğe kapatılırken, Washington şehir merkezinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı güzergahlarda trafik akışı durdurulurken, yetkililer sürücülere alternatif rotaları kullanmaları ve bölgeden uzak durmaları yönünde uyardı.