Beyaz Saray'da ikinci tartışma: Trump bu kez Kanada'yı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.



Trump ve Carney arasındaki görüşmede Amerikan Başkanının Kanada'nın 51. eyalet olmasına yönelik söylemleri merak konusuydu.

ZELENSKİ'DEN SONRA SIRA CARNEY'DE



Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den sonra bu kez de Carney ile Oval Ofis'te anlaşmazlık yaşadı.



Kanada lideri ülkesini, "Bazı yerler asla satılamaz. Şu anda onlardan birinde oturuyoruz. Tıpkı sizin de ziyaret ettiğiniz Buckingham Sarayı gibi... Son birkaç ayda yürüttüğüm seçim kampanyasında ben de Kanada'nın gerçek sahipleriyle birçok kez görüştüm.Kanada satılık değil; asla da olmayacak." ifadeleriyle sahiplendi.

"ASLA ASLA DEME"



ABD Başkanı ise, "Bunu zaman gösterecek. Sadece zaman. Asla asla deme." ifadeleriyle karşılık verdi.



Trump, görüşmenin devamında Carney'i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.



Amerikan Başkanı, gümrük vergilerine de değindi. Bir kez daha Kanada'da üretilen otomobillere vergilerin süreceğini vurguladı.

TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASI

Geçtiğimiz aylarda Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmeye iki lider arasındaki tartışma damga vurmuştu.



Bu tartışma sonucunda ABD-Ukrayna arasında yapılması beklenen nadir metaller anlaşması iptal edilmişti.

Trump'ın savaştaki bir ülkenin liderine karşı sert tutumu dünya ülkelerinin tepkisini çekmişti.