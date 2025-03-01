Beyaz Saray'da kavga: Elon Musk'tan "Trump'a destek" paylaşımı

Beyaz Saray'da anlaşma yapılması beklenirken ABD ve Ukrayna liderleri arasında tartışma çıktı.

ABD Ukrayna arasında yapılması beklenen nadir metaller anlaşması iptal edildi. Zelenski Beyaz Saray'dan ayrıldı. Avrupa liderlerinden art arda Zelenski'ye destek açıklamaları yapılırken Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk ise Zelenski'yi suçladı.



Musk, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Ukrayna'ya gönderilen yüzlerce milyar doların gerçekte ne olduğunu öğrenmenin zamanı geldi..." ifadesini kullandı.