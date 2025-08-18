Beyaz Saray'da kritik zirve: Trump ve Zelenski bir araya geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırlıyor. Avrupalı liderler de Beyaz Saray'a geldi. Tarihi görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırlamaya hazırlanıyor.
Putin’le yapılan ancak somut sonuç çıkmayan zirvenin ardından gözler Washington’daki kritik görüşmeye çevrildi.
20.20 - TRUMP VE ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMALAR
İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump, her şey yolunda giderse Putin ile üçlü bir zirve yapılacağını söyledi. Zelenski de üçlü görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Zelenski'nin de Putin'in de savaşı biritmek istediğini kaydeden Trump, "Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı" dedi.
Zelenski, barış olursa ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Barış olursa seçim yaparız. Öncelikle ateşkes olmalı silahlar susmalı" dedi.
Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız" dedi.
20.15 - TRUMP, ZELENSKİ'Yİ KAPIDA KARŞILADI
ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski bir araya geldi.
Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı.
19.30 - AB LİDERLERİ ZİRVE İÇİN BEYAZ SARAY'DA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.
18.00 - TRUMP: 6 AYDA 6 SAVAŞI SONLANDIRDIM
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler ile ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşmeye kısa bir süre kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı çözmeye yönelik kararlılığını vurguladığı açıklamada, şunları söyledi:
"Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım ve hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gazetesi gibi daha birçok tarafı okumak ve dinlemek zorunda kalıyorum.
Bu savaş uykucu (eski ABD Başkanı) Joe Biden’ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Eğer (savaşın çıktığı dönem) ben başkan olsaydım, bu savaş asla çıkmazdı. Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar.
Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım"
17.32 - ZELENSKİ, KELLOGG İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenski, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.
Zelenski, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.
"Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenski, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.
17.42 - ZELENSKİ: RUSYA'YA TOPRAK VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Ukrayna lideri Zelenski, ABD basınına açıklamalarda bulundu.
Zelenski, "Rusya'ya toprak vermemiz mümkün değil" dedi.
16.08 - TRUMP: BUGÜN BÜYÜK GÜN
ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray’da büyük gün. Hiç bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri aynı anda ağırlamamıştık. Bakalım sonuçlar ne olacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklaması, günün seyrine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu gösterdi.
ZORLU ZİRVEYE HAZIRLIK
Uzmanlara göre Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmede ince bir denge tutturmak zorunda kalacak. Hem Ukrayna’nın çıkarlarını koruması hem de Trump’ı karşısına almaması gerekiyor. Bu nedenle Avrupalı liderlerin Washington’a gelmesi “dengeleyici unsur” olarak görülüyor.
Şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan ve Trump’ın Zelenski’yi “nankörlükle” suçladığı gergin toplantının ardından, bu kez görüşmenin daha dikkatli bir zeminde yürütülmesi bekleniyor.
GÜVENLİK GARANTİLERİ
Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in geçen hafta Alaska’da yaptığı zirvede “güçlü güvenlik garantileri” konusunda anlaştığı açıklanmıştı.
Zelenski’nin ziyareti, Trump ile şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından ilk Washington temasları olacak. Trump o dönem Ukrayna liderini “nankörlükle” suçlamıştı. Ancak son aylarda ABD Başkanı, Rusya’ya yönelik daha eleştirel açıklamalar yapmaya başladı.
TOPRAK TARTIŞMASI BÜYÜYOR
AFP’ye konuşan bir Avrupalı kaynak, Trump’ın Rusya’nın henüz tamamen ele geçirmediği Donbas’taki toprak taleplerine “olumlu yaklaştığını” aktardı. Buna karşılık Moskova’nın Herson ve Zaporijya cephelerinde mevcut hattı “dondurmayı” kabul edebileceğini söyledi.
