Beyaz Saray'da kritik zirve: Trump ve Zelenski bir araya geldi

İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, her şey yolunda giderse Putin ile üçlü bir zirve yapılacağını söyledi. Zelenski de üçlü görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenski'nin de Putin'in de savaşı biritmek istediğini kaydeden Trump, "Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı" dedi.

Zelenski, barış olursa ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Barış olursa seçim yaparız. Öncelikle ateşkes olmalı silahlar susmalı" dedi.



Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız" dedi.









