Beyaz Saray'da Netanyahu çatlağı



ABD'de İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu rahatsızlığı büyüyor.



İsrail basını ve Axios haber sitesine konuşan Beyaz Saray yetkililerinin, Suriye'de Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vuran İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun bundan sonra yapabilecekleri konusunda endişeli olduğu iddia edildi.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Netanyahu çılgın bir adam gibi davranıyor. Sürekli her şeyi bombalıyor. Bu Trump'ın yapmaya çalıştığı şeyi baltalayabilir" ifadelerini kullandı.



Bir başka yetkili ise Trump yönetiminde Netanyahu'ya karşı şüphelerin giderek arttığını söyledi.



İsrail Başbakanı için "asla uslanmayan bir çocuk" ifadelerini kullandı.



Tel Aviv yönetimindense haberle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Suriye'de yaşanan istikrarsızlığın Beyaz Saray'da rahatsızlık yarattığı biliniyor.



İsrail'in mevcut politikalarının Suriye'deki istikrarsızlığı körükleyeceği ve bu senaryoda hem Dürzi toplumunun hem de İsrail'in kaybedeceğine dikkat çekiliyor.