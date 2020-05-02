Beyaz Saray'da TIR'lı protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington DC'de TIR sahipleri düşük taşıma ücretlerini protesto etti.

DHA 02.05.2020 - 07:04

TIR.jpg

İlişkili Haberler

Michigan'da "Evde Kal" çağrısına silahlı protesto: Eyalet parlamentosunu bastılar

Michigan'da "Evde Kal" çağrısına silahlı protesto: Eyalet parlamentosunu bastılar

Fed yetkilileri Covid-19 salgınının ABD ekonomisine etkisini değerlendirdi

Fed yetkilileri Covid-19 salgınının ABD ekonomisine etkisini değerlendirdi

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'den art arda açıklamalar (Trump'ın Çin ile virüs savaşı)

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'den art arda açıklamalar (Trump'ın Çin ile virüs savaşı)

Corona virüs salgını sırasında yoğun olarak çalışan TIR sahipleri Beyaz Saray'ın önünde düşük taşıma ücretlerine tepki gösterdi.

Beyaz Saray'ın karşısındaki Constitution Caddesi'nde toplanan 100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.

Korna çalarak düşük taşıma ücretlerini protesto eden TIR sahipleri ABD Başkan Trump'a da bizzat mektup yazdıklarını söyledi.

Gece yarısı Beyaz Saray'ın karşısına gelerek caddeleri dolduran protestocular da ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve corona virüs sürecine hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

Protestocuların birçoğu, salgın döneminde ülke genelindeki valiler ve belediye başkanları tarafından verilen evde kalma kararlarıyla kendilerini hayal kırıklığına neden olduğunu ve derinleşen ekonomik krizden kendilerinin derin etkilediğini savundu.

VİDEO:  TRUMP'TAN ''IŞIK HIZI ÖTESİ OPERASYONU''

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...