Beyaz Saray'da Venezuela toplantısı. "Birden fazla seçenek masada"

Donald Trump yönetimiyle Venezuela arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada göre, ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik ekibiyle Venezuela hakkında toplantı yapıyor.

Açıklamada, “Birden fazla seçenek masada” ifadeleri dikkat çekti.

TRUMP, MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Gerilimin tırmanmasının ardından Trump-Maduro görüşmesi iddiaları gelmişti. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı iddiasını doğruladı.

Trump, Venezuela hava sahasının neden kapatıldığına ilişkin sorulara da "Venezuela'yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar." yanıtını verdi. "Venezuela'nın hava sahasının kapatılmasının yakında bir hava saldırısı olacağı anlamına mı geldiği" sorusu üzerine Donald Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın." dedi.