Beyaz Saray'da ikinci Zelenski vakası: Trump, Güney Afrika lideri ile tartıştı

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek üzere geldi. Görüşme başta samimi bir havada başladı; iki lider golf üzerine sohbet etti. Ramaphosa’nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen da yer aldı. YAYINDA TARTIŞTILAR Ancak Oval Ofis’teki televizyon yayını kısa sürede başka bir yöne evrildi. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı. Trump, “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump’ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş ve beyazların mezarları olduğu öne sürülen sahneler ve bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmaları yer aldı. Trump, bu isimlerden biri olan Julius Malema’nın tutuklanması gerektiğini öne sürdü.



Trump’ın gösterdiği video oynatılırken Ramaphosa büyük ölçüde tepkisiz kaldı; zaman zaman başını çevirerek videoya baktı. Videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini öğrenmek istediğini söyledi.



Trump daha sonra bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini gösterdi ve “Ölüm, ölüm” diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti.



Ramaphosa, ülkede suçun ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük kısmının siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek, “Çiftçiler siyah değil” dedi.



Ramaphosa ise, “Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız” diye yanıt verdi.



Güney Afrika lideri, yaşanan sahne boyunca soğukkanlılığını korudu.

KATAR SORUSU SORAN MUHABİRE SERT TEPKİ

Trump, ABD ile Güney Afrika arasındaki konular ve "beyaz çiftçilere soykırım" iddialarının konuşulduğu sırada, "Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak" sorusunu soran NBC News muhabirine sert tepki gösterdi.



Donald Trump, NBC News muhabiri Peter Alexander'a yönelik "NBC burada gördüğünüz konuyu saptırmaya çalışıyor. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Ayrıca yeterince zeki değilsin." ifadesini kullandı.



Trump, NBC News ve diğer "yalan haber" kanallarının, Güney Afrika'daki "beyaz çiftçilere soykırım" haberlerini görmezden geldiğini, bunun yerine kendisi aleyhine kullanılabilecek "Katar'dan hediye edilen uçak" konusunu öne çıkardığını savundu.



Muhabire "aptal" şeklinde de hitap eden Trump, ABD medyasındaki "yalan haber" kanallarının, ülkedeki gerçekleri yansıtmadığını ileri sürdü.