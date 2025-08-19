Beyaz Saray'daki görüşmeden yeni zirve planı çıktı: Putin ve Zelenski görüşecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da hem Zelenski hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.



Trump, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun" yorumunu yaptı.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenski arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız" ifadesini kullandı. Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.

Bu arada ABD medyasında ise Putin-Zelenski görüşmesinin bu ayın sonunda yapılmasının umut edildiği yorumu yer aldı.