Beyaz Saray'daki görüşmeden yeni zirve planı çıktı: Putin ve Zelenski görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı. Avrupalı liderler de Beyaz Saray'a geldi. Tarihi görüşme öncesi Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı. İkili görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan liderler bir sonraki görüşmenin üçlü olacağını ve ateşkese ulaşmak istediklerini söylediler. Trump, Putin ile Zelenski arasında yeri henüz belirlenmeyen bir toplantı yapılacağını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırladı.
Trump ve Zelenski, ikili görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi. Trump, toplantı sürerken Rusya lideri Putin ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.
İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın güvenlik garantisi karşılığında Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdiğini öne sürdü.
Trump toplantının ardından, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini, zirvenin yapılacağı yere ise henüz karar vermediklerini açıkladı.
Bu arada AFP, Putin'in Trump'a "Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" söylediğini duyurdu. Öte yandan zirveye ev sahipliği yapacak yerler arasında İstanbul'un da değerlendirildiği öğrenildi.
01.20- MERZ: GÖRÜŞME İKİ HAFTA İÇİNDE OLACAK
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'daki toplantının iyi geçtiğini belirterek, sonraki görüşmelere geçilmeden önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.
X hesabından açıklama yapan Merz, katıldıkları toplantının iyi geçtiğini belirttti. Merz, bundan sonraki adımların "daha karmaşık" olacağını kaydetti.
Merz, "Rusya'ya baskı uygulamalıyız. Sonraki görüşmelere geçmeden önce ateşkes sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Trump ile beklentilerinin ötesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Merz, "Tüm Avrupa güvenlik garantilerine katılmalı" dedi.
Merz, Trump'ın açıkladığı üçlü görüşmeye ilişkin "Putin'in Zelenski ile zirveye katılma cesareti olup olmadığına emin değil" ifadelerini kullandı.
Başbakan Merz ayrıca, "Putin ile konuşan Trump, iki hafta içinde Putin-Zelenski görüşmesi yapılması konusunda anlaştı" dedi. Merz de görüşmenin yerinin henüz kararlaştırılmadığını da kaydetti.
01.05 - TRUMP: PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ OLACAK
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da hem Zelenski hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da çok verimli bir toplantı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun" yorumunu yaptı.
Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenski arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız" ifadesini kullandı. Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.
Bu arada ABD medyasında ise Putin-Zelenski görüşmesinin bu ayın sonunda yapılmasının umut edildiği yorumu yer aldı.
01.00 - KREMLİN: TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ 40 DAKİKA SÜRDÜ
Kremlin, Trump ve Putin'in telefonda görüştüğünü açıkladı.
40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede, Trump ve Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesinden yana olduğu belirtildi. Rus medyasında da Trump ve Putin'in yakın temas halinde kalmak konusunda mutabık oldukları yorumu yapıldı.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.
00.35 - ZİRVE SONA ERDİ
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Salonu'nda yapılan toplantı sona erdi.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
00.30 - UKRAYNA'DAN 100 MİLYAR DOLARLIK ÖNERİ
Financial Times'ın aktardığı göre Ukrayna, güvenlik garantisi karşılığında Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdi.
Habere göre; Ukrayna, Rus ile barış anlaşması sonrasında ABD'nin güvenlik garantisi karşılığına Avrupa tarafından finanse edilecek 100 milyar dolarlık ABD silahı satın almayı taahhüt edecek.
ABD ve Ulrayna anlaşma çerçevesinde 50 milyar dolarlık drone üretecek.
23.40 - TRUMP PUTİN'İ ARADI
Trump, AB liderleriyle birlikte toplantısına devam ediyor.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Trump, liderlerle görüşmesine ara vererek Rus lider Putin'i aradı.
AFP de görüşmeye yakın bir kaynağa dayandırarak Trump'ın toplantıdan çıkıp Putin'i aradığı bilgisini geçti.
Telefon görüşmesinin ardından Trump, toplantıya devam edecek.
22.30 - BEYAZ SARAY'DAN HARİTA PAYLAŞIMI
21.50 - TRUMP, ZELENSKİ VE AB LİDERLERİ BİR ARADA
Trump ve Zelenski, ikili görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.
Trump, Macron ve Meloni'ye Putin ve Zelenski arasında "Üçlü bir görüşme ayarlarmaya çalışacağım" dedi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin başarılı olacağını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini belirten Trump, "Bugün bir çözüme ulaşacağız. Bir sonraki görüşme üçlü olacak" dedi.
Trump "İyimserim. Toplu olarak Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı önleyecek bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Ayrıca olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor. Bugün bir çözüme varacağımızı düşünüyorum. Çözüm, muhtemelen güvenliği de kapsayacak" dedi.
Zelenski ise ABD'nin güvenlik konusunda güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Trump, üçlü görüşmeyi düzenlemeye çalışacak. Trump orada olursa Ukrayna bundan memnun olur" ifadelerini kullandı.
Trump, liderlerin Ukrayna'da mevcut temas hattı dikkate alarak olası toprak takaslarını görüşmeleri gerektiğini kaydetti.
Almanya Başbakanı Marz, "Görüşmek yararlı ama sonraki adımlar daha karmaşık. Hepimiz ateşkes görmek istiyoruz" diye konuştu.
NATO Genel Sekreteri Rutte: "Oyunu iyi oynarsak, bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız.
Trump'a yönelik Rutter, "Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir" dedi.
İngiltere Başbakanı Starmer, "Güvenlik garantileri konusunda gerçek ilerleme kaydedebiliriz" dedi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. NATO'nun beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından Ukrayna'da ölümlerin durması bir zorunluluktur" dedi.
İtalya Başbakanı Meloni: "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız" dedi.
Trump, son cümlerinde "Bir ya da iki hafta içinde bunu çözebilir miyiz, anlayacağız" dedi.
20.20 - TRUMP VE ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMALAR
İki lider, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump, her şey yolunda giderse Putin ile üçlü bir zirve yapılacağını söyledi. Zelenski de üçlü görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Zelenski'nin de Putin'in de savaşı biritmek istediğini kaydeden Trump, "Barışın kalıcı olmasını sağlamak için Ukrayna ve herkesle birlikte çalışacağız. En kolayı bu savaşı bitirmek olur sanıyordum ama olmadı" dedi.
Zelenski, barış olursa ülkesinde seçim yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Barış olursa seçim yaparız. Öncelikle ateşkes olmalı silahlar susmalı" dedi.
Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız" dedi.
Trump, Zelenski ile görüşmesinin ardından Putin'i arayacağını söyledi.
20.15 - TRUMP, ZELENSKİ'Yİ KAPIDA KARŞILADI
ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski bir araya geldi.
Trump, Zelenski'yi kapıda karşıladı.
Trump, Zelenski'yi karşılarken Ukrayna liderinin giydiği siyah ceket için, "İnanmıyorum, bayıldım" yorumunu yaptı.
Zelenski ise "Elimden gelenin en iyisi bu" diye yanıt verdi.
19.30 - AB LİDERLERİ ZİRVE İÇİN BEYAZ SARAY'DA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.
18.00 - TRUMP: 6 AYDA 6 SAVAŞI SONLANDIRDIM
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderler ile ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşmeye kısa bir süre kala sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı çözmeye yönelik kararlılığını vurguladığı açıklamada, şunları söyledi:
"Ben, 6 ayda biri nükleer felaketle sonuçlanma potansiyeline sahip 6 savaşı sonlandırdım ve hala hiçbir şeyden haberi olmayan, bana Rusya ve Ukrayna kargaşasıyla ilgili ne yapmam gerektiğini söyleyen Wall Street Journal gazetesi gibi daha birçok tarafı okumak ve dinlemek zorunda kalıyorum.
Bu savaş uykucu (eski ABD Başkanı) Joe Biden’ın savaşı, benim değil. Ben sadece bu savaşı durdurmak için buradayım, devam ettirmek için değil. Eğer (savaşın çıktığı dönem) ben başkan olsaydım, bu savaş asla çıkmazdı. Ne yaptığımı biliyorum ve bu çatışmayı durdurmak için yıllardır çaba sarf eden ancak bir şey başaramayan kişilerin nasihatlerine ihtiyacım yok. Onlar sağ duyusuz, akıldan yoksun, anlayışsız kişiler ve mevcut Rusya-Ukrayna felaketini çözmeyi daha zor hale getiriyorlar.
Tüm kıskanç eleştirmenlerime rağmen bunu başaracağım, her zaman başarırım"
17.32 - ZELENSKİ, KELLOGG İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi.
Trump ve Avrupalı liderlerle Washington'da yapılacak toplantının "çok ciddi" olduğunu belirten Zelenski, bu formatta bir toplantının ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.
Zelenski, "Bir Avrupa ülkesinin barışı konuşulduğunda, bu aslında tüm Avrupa’nın barışı demektir." diyerek Rusya'nın dün Ukrayna şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.
"Rusya ancak güç yoluyla barışa zorlanabilir ve Başkan Trump bu güce sahip." değerlendirmesinde bulunan Zelenski, barışı sağlamaya kararlı olduklarını kaydetti.
17.42 - ZELENSKİ: RUSYA'YA TOPRAK VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Ukrayna lideri Zelenski, ABD basınına açıklamalarda bulundu.
Zelenski, "Rusya'ya toprak vermemiz mümkün değil" dedi.
16.08 - TRUMP: BUGÜN BÜYÜK GÜN
ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyaz Saray’da büyük gün. Hiç bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri aynı anda ağırlamamıştık. Bakalım sonuçlar ne olacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın açıklaması, günün seyrine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu gösterdi.
Putin’le yapılan ancak somut sonuç çıkmayan zirvenin ardından gözler Washington’daki kritik görüşmeye çevrildi.
ZORLU ZİRVEYE HAZIRLIK
Uzmanlara göre Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmede ince bir denge tutturmak zorunda kalacak. Hem Ukrayna’nın çıkarlarını koruması hem de Trump’ı karşısına almaması gerekiyor. Bu nedenle Avrupalı liderlerin Washington’a gelmesi “dengeleyici unsur” olarak görülüyor.
Şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan ve Trump’ın Zelenski’yi “nankörlükle” suçladığı gergin toplantının ardından, bu kez görüşmenin daha dikkatli bir zeminde yürütülmesi bekleniyor.
GÜVENLİK GARANTİLERİ
Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in geçen hafta Alaska’da yaptığı zirvede “güçlü güvenlik garantileri” konusunda anlaştığı açıklanmıştı.
Zelenski’nin ziyareti, Trump ile şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından ilk Washington temasları olacak. Trump o dönem Ukrayna liderini “nankörlükle” suçlamıştı. Ancak son aylarda ABD Başkanı, Rusya’ya yönelik daha eleştirel açıklamalar yapmaya başladı.
TOPRAK TARTIŞMASI BÜYÜYOR
AFP’ye konuşan bir Avrupalı kaynak, Trump’ın Rusya’nın henüz tamamen ele geçirmediği Donbas’taki toprak taleplerine “olumlu yaklaştığını” aktardı. Buna karşılık Moskova’nın Herson ve Zaporijya cephelerinde mevcut hattı “dondurmayı” kabul edebileceğini söyledi.
