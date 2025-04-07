Beyaz Saray'dan açıklama: Trump gümrük vergilerini erteleyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin hariç diğer tüm ülkelere uygulanan gümrük tarifelerini 90 günlüğüne geçici olarak askıya almayı değerlendirdiğine yönelik iddialar, Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, CNBC muhabiri Eamon Javers’a yaptığı açıklamada, erteleme iddiaları ile ilgili “Yalan haber” ifadesini kullandı.



Söz konusu iddialar, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in basına yaptığı açıklamalar üzerine ortaya çıkmıştı.



Hassett daha önce Fox News'e yaptığı açıklamada, Trump'ın ABD'nin ticaret ortaklarının "harika anlaşmalar" için sözlerini dinleyeceğini ancak nihayetinde "işe yaradığını bildiği bir şeye odaklanacağını" söylemişti.

S&P 500 YENİDEN DÜŞÜŞTE

CNBC'nin haberine göre Hassett, Trump'ın Çin hariç tüm ülkelere yönelik gümrük vergilerinde 90 günlük bir ara vermeyi düşündüğünü söyledi. Haberin etkisiyle hisse senetleri fırladı.



Daha sonra CNBC, Beyaz Saray yetkililerinin Trump'ın Çin hariç tüm ülkelere yönelik 90 günlük gümrük vergilerini askıya almayı düşündüğünden haberdar olmadığını ve hisse senetlerinin yeniden düşmeye başladığını bildirdi.

AB’DEN MÜZAKERE MESAJI

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğinde, ABD ile tarifeler konusunda müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Brüksel'de konuşan von der Leyen, mevcut ABD tarifelerinin özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti.

GÖREV GÜCÜ KURULDU

Müzakere planlarının yanı sıra AB, ithalatı izlemek amacıyla bir gözetim görev gücü kurduğunu da duyurdu. Bu adım, AB'nin ticaretinin büyük bir kısmını ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştirmesi nedeniyle daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor. Von der Leyen, AB ticaretinin yüzde 83’ünün ABD dışındaki ülkelerle yapıldığını vurguladı.



Trump'ın gümrük vergilerinin ardından piyasalar altüst olmuştu. Hisse senetleri, kripto paralar gibi riskli varlıklarda rekor düşüşler yaşanmıştı.

TRUMP VE TARİFE POLİTİKASI

Trump'ın 5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde seçilmesinin ardından 20 Ocak 2025'te göreve başlamasıyla ABD'nin küresel ticaret stratejisi değişerek daha korumacı bir hal aldı.



Trump'ın adaylık zamanlarında dış ticaret açığını düşürme vaadine paralel olarak yatırımcıların gündemi tarife söylemleriyle meşgul olmaya başladı. 20 Ocak sonrası dönemde ise ardı ardına gelen tarife söylemleri küresel piyasalarda risk algısının fitilini ateşledi. Yatırımcılar için sık sık tekrarlanan tarife söylemleri piyasaların ve varlık fiyatlamalarının ana gündem maddesi oldu.

