Beyaz Saray'dan "anlaşma" tehdidi: Trump cehennemi yaşatmaya hazır

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş karşılıklı saldırılarla 27'nci gününe girdi.

İran yönetimi, ABD'nin saldırıları sonlandırmak için Pakistan aracılığıyla ilettiği 15 maddelik planı reddederken, Washington ve Tahran arasındaki "anlaşma" restleşmeleri de sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini iddia etti. "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." dedi.

ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini söyleyen Leavitt, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basıp basmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı. Bu konuda kararın Trump'a ait olduğunu söylemekle yetindi. Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının "blöf" olmadığını kaydeden ABD'li Sözcü, Trump'ın İran’a "cehennemi yaşatmaya hazır olduğu" tehdidini savurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama da İran'ın aksi iddialarına rağmen görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İran operasyonu sona erdiğinde benzin fiyatlarının da düşeceği savunuldu.

TAHRAN REDDETTİ

Tahran'ın ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine ilk yanıtı ise olumsuz oldu ve kendi şartlarını sundu. İran Press TV'nin İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde Tahran'ın ABD'nin sunduğu ateşkes önerisini değerlendirdiği ve aşırı bulduğu ifade edildi.

Reuters da İranlı üst yetkilere dayandırarak Tahran'ın ABD'nin teklifine ilk yanıtın olumsuz olduğunu ve ancak teklifin hala incelendiğini belirtti.

İRAN'DAN 5 MADDE

İran Press TV, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde Tahran'ın ABD'ye şartlarını sıraladı.

- İran savaşın sona ermesi için ABD ve İsrail'in saldırı ve suikast düzenlememesini istiyor.

- Tahran, Haziran ayındaki 12 günlük savaş dahil, benzer olayların yaşanmaması için somut güvenceler talep ediyor.

- İran'ın şartları arasında ABD ve İsrail'in kendilerine savaş tazminatı ödemesi var.

- İran yalnızca kendi sınırlarına değil, direniş eksenindeki gruplara yönelik de saldırıların sona ermesini istiyor.

- Son olarak Hürmüz Boğazı'nda İran'ın egemenlik hakkının kabul görülmesi, Tahran'ın şartları arasında yer alıyor.

İSRAİL MEDYASI: TRUMP CUMARTESİ ATEŞKES İLAN EDEBİLİR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini öne sürdü.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi. Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

ARAKÇİ: GÖRÜŞME NİYETİNDE DEĞİLİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, üst düzey yetkililerin sunulan teklifleri incelediğini söyleyerek, “ABD ile görüşmeye yapma niyetinde değiliz. ABD'nin bölge ülkelerde üsleri var, yine de korumada başarısız oldular” dedi.

İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalar yapan Arakçi, ABD’nin İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, “Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." ifadesini kullandı.

Arakçi, ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu belirterek, “Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz savaşın sona ermesini istiyoruz.” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerle ilgili de konuşan Erakçi, şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı. Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek.”