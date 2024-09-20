Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: "Yol bulmak gittikçe zorlaşıyor"

Beyaz Saray'ın en üst düzey ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, Ortadoğu'da son durumu değerlendirdi. Diplomatik çözümün en doğru yol olduğunu vurgulayan Kirby, ABD'nin ateşkes ve rehine anlaşmasından ümidini kesmediğini vurguladı. İsrail-Lübnan sınırında gerilimin tırmanmasını önlemek için yoğun diplomasi yürütüldüğünü belirten Kirby, Amerikan vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: "Yol bulmak gittikçe zorlaşıyor"
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby

Beyaz Saray'ın en üst düzey ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, son gelişmelerin ardından 'daki durumu değerlendirdi.

Kirby, 'de çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby'nin açıklamasında, rehine takası ve ateşkes anlaşmasından kimsenin ümidini kesmediği belirtildi. Çabaların devam ettiğini belirten Kirby, ileriye dönük bir yol bulmanın gittikçe zorlaştığını da ayrıca vurguladı.

Kirby'nin açıklamalarına göre Başkanı Joe Biden ekibine, hem 'in hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir teklif üzerinde çalışmaya devam etmeleri için talimat verdi.

İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek için yoğun diplomasi yürütüldüğünü aktaran Kirby, Amerikan vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Ortadoğu'da diplomatik çözümün en iyi yol olduğu bir kez daha dile getirildi.

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

Haberi Görüntüle

"BIDEN DÖNEMİNDE ATEŞKES YOK"

Üst düzey 'li yetkililer, Joe Biden görevden ayrılmadan önce ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına varabileceğine dair umutlarını yitirdikleri bildiriyor.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, The Wall Street Journal gazetesine, "Yakın zamanda bir anlaşma yok. Hatta hiç yapılacak mı emin değilim." diye konuştu.

Henüz bir anlaşma sağlanamamışken, İsrail-Hamas çatışması tam kapsamlı bir bölgesel çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

DÜNYA HABERLERİ

İsrail askerleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı

İsrail askerleri, Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı

Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

Uzmanlar açıkladı: Çocuklar neden yemek seçiyor?

Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur

Harris: Biri evime izinsiz girerse vurulur

Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna'ya gidiyor: AB'den 35 milyar euro açıklaması

Dondurulmuş Rus varlıkları Ukrayna'ya gidiyor: AB'den 35 milyar euro açıklaması

Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

Maymun çiçeği Afrika'da kontrolden çıktı

İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

İsrail ordusu Lübnan'a kara saldırısı düzenleyecek mi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...