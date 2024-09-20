Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: "Yol bulmak gittikçe zorlaşıyor"

Beyaz Saray'ın en üst düzey ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, son gelişmelerin ardından Ortadoğu'daki durumu değerlendirdi.



Kirby, Gazze'de çıkmaza giren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby'nin açıklamasında, rehine takası ve ateşkes anlaşmasından kimsenin ümidini kesmediği belirtildi. Çabaların devam ettiğini belirten Kirby, ileriye dönük bir yol bulmanın gittikçe zorlaştığını da ayrıca vurguladı.



Kirby'nin açıklamalarına göre ABD Başkanı Joe Biden ekibine, hem İsrail'in hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir teklif üzerinde çalışmaya devam etmeleri için talimat verdi.



İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmanın tırmanmasını önlemek için yoğun diplomasi yürütüldüğünü aktaran Kirby, Amerikan vatandaşlarını Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Ortadoğu'da diplomatik çözümün en iyi yol olduğu bir kez daha dile getirildi.