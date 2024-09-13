Beyaz Saray'dan Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara yanıt verdi.



Jean-Pierre, Eygi'nin ölümü dolayısıyla yas tutan ailesiyle aynı duyguları yaşadıklarını, ABD yönetimi olarak aile ile temas halinde olduklarını söyledi.



Sözcü Jean-Pierre, "Bu asla olmamalıydı. Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. Başkan (Joe) Biden'ın dediği gibi; bu olayla ilgili sorumlular eksiksiz hesap vermeli. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." diye konuştu.



Jean-Pierre, Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından gösteriler bittikten 20 dakika sonra uzak bir mesafeden başından vurulduğunu ispatlayan Washington Post araştırma haberine atıf yapan bir gazetecinin, "Biden neden bu olayı ilk başta kaza olarak tanımladı?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlandı.



Biden'ın ilk öncül rapora atfen böyle bir değerlendirme yaptığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, soruşturmayı yakından takip ettiklerini ve kapsamlı soruşturma sonuçlarına göre adım atacaklarını belirtti.



ABD Başkanı Biden'ın neden hala Eygi'nin aile üyeleriyle görüşmediğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD'li yetkililer aile üyeleriyle temas halindeler, ilave aramalar üzerinde de çalışıyoruz." dedi.