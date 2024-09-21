Beyaz Saray'dan Beyrut saldırısı yorumu: Sınırdaki risk şiddetli boyutta

İsrail'in Beyrut saldırısına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsraı̇l-Lübnan sınırında gerilimin tırmanması riskinin "şiddetli" boyutta olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'dan Beyrut saldırısı yorumu: Sınırdaki risk şiddetli boyutta

Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 'daki saldılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrai̇l'i̇n Hi̇zbullah yetki̇lisini hedef alan saldırısı sorulan Sullivan, "i̇nsanların adalete tesli̇m edi̇lmesinin i̇yi̇ bi̇r sonuç olduğunu" söyledi̇.

Sullivan, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak i̇çi̇n bi̇r yol var, ancak şu anda görüşmelerde masaya bi̇r şey koyacak noktada değiliz" dedi.

İsraı̇l-Lübnan sınırında gerilimin tırmanması rı̇skı̇nin "şiddetli" boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

Hizbullah, 'in dün Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hareketin üst düzey komutanı İbrahim Akil'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

Lübnanlı grup daha sonra, komutanlardan Ahmed Mahmud Vehbi'nin de bulunduğu 15 mensubunun da aynı saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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