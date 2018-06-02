Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, geçmiş dönemlerde taraflar arasındaki sorunların çözümü için Çin'in başkenti Pekin ile ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yeni bir resmi görüşme daha yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın, ABD ve Çin resmi delegasyonlarının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin tekrar düzene girmesi için bir araya geleceğini belirttiği kaydedildi.



ABD delegasyonuna Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un başkanlık yapacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, görüşmelerin, bugün ve yarın gerçekleşeceği ifade edildi.



Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediğini söylemişti.



Taraflar arasında yaşanan ticari gerginliğin ardından ilk görüşme, geçen ayın başında Başbakan Yardımcısı Liu He öncülüğündeki Çin delegasyonu ve ABD ticaret delegasyonu arasında gerçekleşmişti.



